PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm. Wynik meczu. Kto wygrał?

W drugim spotkaniu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi czeka nas spotkanie drużyn na dwóch przeciwległych biegunach. Na hali w Lublinie zmierzą się świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski Bogdanka LUK Lublin oraz ostatnia drużyna tabeli InPost ChKS Chełm.

Bogdanka zaledwie dwa dni temu pokonała Asseco Resovię Rzeszów w finale Tauron Pucharu Polski 3:0. Siatkarze Stephane’a Antigi mają fantastyczną passę zwycięstw, która trwa od 19 listopada 2025 roku. Drużyna z Wilfredo Leonem w składzie jest liderem tabeli PlusLigi i walczy o obronę tytułu mistrza Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Dominacja Bogdanki! Nagrody indywidualne Pucharu Polski siatkarzy 2026

O dobrej sytuacji nie mogą mówić siatkarze z Chełma. Zajmują oni ostatnią pozycję w tabeli i drżą o utrzymanie. Sprawa nie jest jednak przesądzona, gdyż do bezpiecznej strefy tracą oni zaledwie punkt. Choć beniaminek PlusLigi nie będzie faworytem w tym spotkaniu, siatkarze tej drużyny udowodnili już, że potrafią sprawiać niespodzianki, a taką na pewno jest zwycięstwo z dołującą w tym sezonie ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Obie drużyny rywalizowały już ze sobą w tym sezonie. W rozegranym 2 listopada spotkaniu górą była Bogdanka, która pokonała rywali z Chełma 3:0.

Bogdanka LUK Lublin – InPost ChKS Chełm. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Bogdanka LUK Lublin – InPost ChKS Chełm? Przekonamy się we wtorek 13 styczna. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

JZ, Polsat Sport