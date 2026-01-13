PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm. Wynik meczu. Kto wygrał?

Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm to spotkanie w ramach 16. Kolejki siatkarskiej PlusLigi. W spotkaniu zmierzą się lider z ostatnią drużyną tabeli. Kto wygrał? Wynik pojawi się po zakończeniu spotkania?

Grupa siatkarzy w czarnych strojach celebrująca na boisku, jeden z nich ma na koszulce numer 15.
fot. PAP
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin

W drugim spotkaniu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi czeka nas spotkanie drużyn na dwóch przeciwległych biegunach. Na hali w Lublinie zmierzą się świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski Bogdanka LUK Lublin oraz ostatnia drużyna tabeli InPost ChKS Chełm.

 

Bogdanka zaledwie dwa dni temu pokonała Asseco Resovię Rzeszów w finale Tauron Pucharu Polski 3:0. Siatkarze Stephane’a Antigi mają fantastyczną passę zwycięstw, która trwa od 19 listopada 2025 roku. Drużyna z Wilfredo Leonem w składzie jest liderem tabeli PlusLigi i walczy o obronę tytułu mistrza Polski.

 

O dobrej sytuacji nie mogą mówić siatkarze z Chełma. Zajmują oni ostatnią pozycję w tabeli i drżą o utrzymanie. Sprawa nie jest jednak przesądzona, gdyż do bezpiecznej strefy tracą oni zaledwie punkt. Choć beniaminek PlusLigi nie będzie faworytem w tym spotkaniu, siatkarze tej drużyny udowodnili już, że potrafią sprawiać niespodzianki, a taką na pewno jest zwycięstwo z dołującą w tym sezonie ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

 

Obie drużyny rywalizowały już ze sobą w tym sezonie. W rozegranym 2 listopada spotkaniu górą była Bogdanka, która pokonała rywali z Chełma 3:0.

Bogdanka LUK Lublin – InPost ChKS Chełm. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Bogdanka LUK Lublin – InPost ChKS Chełm? Przekonamy się we wtorek 13 styczna. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

JZ, Polsat Sport
