Pogromczyni Linette zagra w finale. Już poznała rywalkę

Jovic jest rozstawiona w Hobart z numerem trzecim. Notowana na 204. miejscu w światowym rankingu Preston sprawiła jej jednak problemy w półfinale, wygrywając pierwszego seta. Dwa kolejne padły jednak łupem 30. na liście WTA Amerykanki.

18-letnia tenisistka w sobotę powalczy o drugi tytuł w karierze. Jedyny finał do tej pory rozegrała w 2025 roku, gdy triumfowała w Guadalajarze.

Jej rywalką będzie Cocciaretto, która bez większych problemów w półfinale pokonała Chorwatkę Antonię Ruzić 6:3, 6:2. Włoszka, notowana na 80. miejscu w światowym rankingu, również ma dotychczas na koncie jeden tytuł - z 2023 roku z Lozanny. W 2024 roku przegrała finał w... Hobart.

To będzie pierwsze spotkanie Jovic i 24-letniej Cocciaretto.

Amerykanka w ćwierćfinale pokonała Linette 6:3, 6:7 (5-7), 6:2.

W sobotnim finale debla zagra natomiast Katarzyna Piter w parze z indonezyjską tenisistką Janice Tjen. Ich rywalkami będą Belgijka Magali Kempen i Czeszka Anna Siskova.