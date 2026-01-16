Problemy zdrowotne rozgrywającego klubu PlusLigi! Pozyskano nowego siatkarza

Jak poinformował beniaminek PlusLigi, z przyczyn zdrowotnych Jay Blankenau zmuszony jest do krótkiej, kilkudniowej, przerwy w treningach. Zawodnik pozostaje pod opieką sztabu medycznego klubu.





InPost ChKS podpisał krótkoterminową umowę z nowym rozgrywającym. Michał Witkoś dołączy do drużyny jako czasowe uzupełnienie składu w trakcie treningów i zapewni ciągłość pracy sportowej zespołu na czas nieobecności podstawowego rozgrywającego. Rozgrywający znajdzie się również w kadrze drużyny na najbliższy mecz z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Klub zaznaczył, że decyzja ta ma charakter organizacyjny i pozwoli drużynie utrzymać rytm przygotowań, a jednocześnie umożliwi podstawowemu rozgrywającemu spokojny powrót do pełnej sprawności.

Michał Witkoś (rocznik 1998) w swej dotychczasowej karierze reprezentował kluby Karpaty Krosno (2013-17) i BESTiOS Białystok (2017-20). Poprzednią drużyną rozgrywającego była REA BAS Białystok (2020-24). Rozegrał 82 mecze na poziomie pierwszej ligi.