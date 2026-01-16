Wielki pech Polaka w Sapporo. Zabrakło 0.1 punktu

Najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak, który uzyskał 123 m i zajął 16. miejsce. Kobayashi skoczył 139 m. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Domen Prevc, który uzyskał 135,5 m.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Kamila Stocha powiedział to wprost! "Punkt zaczepienia, dodaje nam wiary”

Kubacki (116,5 m) był 23., Kot (124 m) - 27., a Zniszczoł (117 m) - 47. Joniak (116,5 m) może mówić o pechu, bo był pierwszym „pod kreską”, a do awansu zabrakło mu... 0,1 punktu.

Sobotni konkurs zaplanowano na godzinę 7.15 czasu polskiego.

KP, PAP