Wyzwania, pytania i rywalizacja! Nowe show Polsatu Sport

Piłka ręczna

"Szef Superligi" zagościł na YouTube Polsatu Sport. Po jednym zawodniku z każdej drużyny Orlen Superligi zmierzy się z wybranymi konkurencjami, trudnymi pytaniami i presją wyniku!

Logo programu "Szef Superligi" z piłką ręczną i płonącymi elementami.
fot. Polsat Sport
Nowe show Polsatu Sport! Czas wyłonić "Szefa Superligi"

Mateusz Stefanik postanowił wybrać się w rozmaite zakątki Polski, aby odwiedzić superligowe kluby i wybrać "Szefa Superligi".


Piłkarze będą mierzyć się ze specjalnie stworzoną płachtą, rzucając z siódmego oraz dziewiątego metra. Nie zabraknie wkrętek z obu rogów boiska, rzutów z połowy w poprzeczkę oraz z pola bramkowego, bezpośrednio do przeciwnej bramki. Zwieńczeniem wyzwań będzie próba siły rzutu. Liczba km/h zostanie dodana do wcześniej zdobytych punktów.


W programie możemy ujrzeć nie tylko sportowca, który bierze udział w konkurencjach. Obecni mogą być pracownicy klubu - członkowie sztabu oraz inni zawodnicy. Oni także będą mieli swoje zadanie - będą przekazywać najciekawsze historie oraz zadawać pytania, związane z zawodnikiem. Mogą próbować pomagać lub rozproszyć swojego kolegę.


Na koniec pierwszego sezonu programu, stworzona zostanie specjalna tabela ze wszystkimi wynikami zawodników, którzy wzięli udział w zabawie. Wtedy także poznamy pierwszego "Szefa Superligi".


W premierowym odcinku, z wyzwaniem Polsatu Sport zmierzył się zawodnik Zepter KPR Legionowo - Filip Fąfara. Zapraszamy do poniższego wideo lub na nasz kanał YouTube.

 

