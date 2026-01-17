Wyzwania, pytania i rywalizacja! Nowe show Polsatu Sport

Mateusz Stefanik postanowił wybrać się w rozmaite zakątki Polski, aby odwiedzić superligowe kluby i wybrać "Szefa Superligi".



Piłkarze będą mierzyć się ze specjalnie stworzoną płachtą, rzucając z siódmego oraz dziewiątego metra. Nie zabraknie wkrętek z obu rogów boiska, rzutów z połowy w poprzeczkę oraz z pola bramkowego, bezpośrednio do przeciwnej bramki. Zwieńczeniem wyzwań będzie próba siły rzutu. Liczba km/h zostanie dodana do wcześniej zdobytych punktów.



W programie możemy ujrzeć nie tylko sportowca, który bierze udział w konkurencjach. Obecni mogą być pracownicy klubu - członkowie sztabu oraz inni zawodnicy. Oni także będą mieli swoje zadanie - będą przekazywać najciekawsze historie oraz zadawać pytania, związane z zawodnikiem. Mogą próbować pomagać lub rozproszyć swojego kolegę.



Na koniec pierwszego sezonu programu, stworzona zostanie specjalna tabela ze wszystkimi wynikami zawodników, którzy wzięli udział w zabawie. Wtedy także poznamy pierwszego "Szefa Superligi".



W premierowym odcinku, z wyzwaniem Polsatu Sport zmierzył się zawodnik Zepter KPR Legionowo - Filip Fąfara. Zapraszamy do poniższego wideo lub na nasz kanał YouTube.