Faworyci nie zawiedli! Orlen Wisła Płock z Pucharem Polski

W sobotę rozegrane zostały półfinały Pucharu Polski. Na start kibice mogli obejrzeć absolutny hit polskiego szczypiorniaka: Industria Kielce kontra Orlen Wisła Płock. W tej rywalizacji lepsi okazali się "Nafciarze". Natomiast w drugim półfinale naprzeciwko siebie stanęły zespoły PGE Wybrzeże Gdańsk i Netland MKS Kalisz. Po bardzo zaciętym meczu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili podopieczni Patryka Rombla.

W niedzielnym meczu kibice już od początku nie mogli narzekać na brak emocji. Chociaż to Wisła była zdecydowanym faworytem, to Wybrzeże było w stanie dotrzymać kroku oponentom, czasami wychodząc nawet na prowadzenie. Bardzo dobrze w bramce mistrzów Polski prezentował się Mirko Alilović, broniąc rzut karny w pierwszej połowie. Między innymi dzięki jego postawie zawodnicy klubu z Płocka schodzili na przerwę przy trzybramkowym prowadzeniu (16:13). Bramkarza Wybrzeża w ostatnich sekundach pierwszej połowy po skutecznym kontrataku pokonał Michał Daszek.

Na początku drugiej połowy obie ekipy ruszyły do ataku. W trzy minuty zdobyto w sumie pięć bramek (18:16). Świetnie tę odsłonę rozpoczął Mateusz Zembrzycki, kilka razy zatrzymując ofensywne zapędy Wisły. Mimo to Xavi Sabate miał przewagę nad przeciwnikami - chodzi o zawodników na ławce rezerwowych. Kiedy Hiszpan wprowadzał na boisko wypoczętych szczypiornistów, gracze Wybrzeża z minuty na minutę opadali z sił.

Wisła zaczęła bez pardonu wykorzystywać coraz częściej pojawiające się błędy oponentów, powiększając swoje prowadzenie. Mistrzowie Polski wygrali niedzielny finał 31:25, tym samym sięgając po 14. Puchar Polski w historii klubu.

Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk 31:25 (16:13)

