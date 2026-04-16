Za nami losowanie grup mistrzostw Europy! Reprezentacja Polski poznała rywalki
Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych poznała grupowe rywalki, z którymi zmierzy się w tegorocznych mistrzostwach Europy. Podczas czwartkowej ceremonii losowania Biało-Czerwone trafiły do grupy E, która swoje mecze rozegra w katowickim Spodku. O awans powalczą one z Francją, Wyspami Owczymi oraz Ukrainą.
W czwartek, 16 kwietnia, odbyło się losowanie grup mistrzostw Europy piłkarek ręcznych 2026. Imprezę po raz pierwszy w historii zorganizuje wspólnie aż pięć państw: Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja oraz Turcja.
W puli znalazły się 24 zespoły, które zostały podzielone na sześć grup. W losowaniu wzięły udział zawodniczki reprezentujące kraje współgospodarzy, w tym rozgrywająca polskiej kadry, Katarzyna Cygan. Biało-Czerwone, mające zagwarantowany udział w turnieju, znalazły się przed losowaniem w drugim koszyku.
Czwartkowe losowanie oficjalnie rozpoczęło odliczanie do mistrzostwa Europy, które potrwają od 3 do 20 grudnia. Awans do kolejnej rundy wywalczą tylko po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Podział na grupy podczas EHF EURO 2026 kobiet:
Grupa A: Węgry, Czarnogóra, Słowenia, Islandia
Grupa B: Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Macedonia Północna
Grupa C: Dania, Hiszpania, Turcja, Grecja
Grupa D: Holandia, Czechy, Austria, Chorwacja
Grupa E: Francja, Polska, Wyspy Owcze, Ukraina
Grupa F: Szwecja, Niemcy, Słowacja, Serbia