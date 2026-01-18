Kłopoty, a później odrodzenie! Sabalenka w drugiej rundzie Australian Open

W premierowej odsłonie panie przez dłuższy czas grały na bardzo wyrównanym poziomie. Żadna nie dawała za wygraną, a to zwiastowało nerwy. Było ich sporo. W pewnym momencie Sabalenka, ratując się przed utratą punktu, bardzo agresywnie zagrała na drugą stronę siatki - wprost w stojącą blisko niej reprezentantkę Francji. Piłka uderzyła 20-latkę w głowę i, mimo że nic poważnego się nie stało, ta jakby przestała grać. Białorusinka wygrała pierwszego seta 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja i piękne zachowanie na korcie! 112. tenisistka rankingu zaskoczyła na AO

Kolejna partia była już pokazem siły liderki rankingu, która szybko wyszła na prowadzenie 3:0. 20-letnia rywalka próbowała jeszcze nawiązać walkę, ale Sabalenka napędzała się z każdą kolejną akcją. Mimo dobrej gry, Rakotomanga Rajaonah musiała uznać wyższość tenisistki z Mińska i pożegnać się z turniejem.

W drugiej rundzie AO Sabalenka zmierzy się z 702. w rankingu WTA kwalifikantką Zhuoxuan Bai.

Sabalenka w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys.

Aryna Sabalenka - Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah 6:4, 6:1

KP, Polsat Sport