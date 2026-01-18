Sensacja i piękne zachowanie na korcie! 112. tenisistka rankingu zaskoczyła na AO

Za nami pierwsze mecze tej edycji wielkoszlemowej imprezy w Australii. Premierowego dnia nie zabrakło niespodzianek. Najpierw z imprezą w Melbourne pożegnała się Marta Kostiuk, a następnie wyeliminowana została Jekatierina Aleksandrowa, która obecnie zajmuje 11. miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek.

Porażka 31-latki jest dość sensacyjna, zwłaszcza, że z marzeń o wielkoszlemowym tytule pozbawiła ją Zeynep Sonmez. Należy zaznaczyć, że Turczynka, która w niedzielny poranek zapewniła sobie awans do drugiej rundy Australian Open, znajduje się na 112. pozycji w rankingu WTA. Mimo to 23-latka zwyciężyła w trzech setach (7:5, 4:6, 6:4).

Zawodniczka z Turcji skradła serca kibiców nie tylko swoją grą, ale również zachowaniem na korcie. Podczas meczu zasłabła bowiem jedna z dziewczynek od podawania piłek. Tenisistka od razu poprosiła o przerwanie gry, podeszła do dziewczynki a następnie pomogła jej przejść do cienia.

Jeszcze nie wiadomo, z kim Sonmez zmierzy się w kolejnej rundzie turnieju. Jej przeciwniczkę wyłoni starcie Anna Bondar - Elizabeth Mandlik.

Jekatierina Aleksandrowa - Zeynep Sonmez 7:5, 4:6, 6:4

AA, Polsat Sport