Zwyciężczyni Wimbledonu wycofała się z Australian Open!

Informacja o wypadnięciu Czeszki pojawiła się godzinę przed rozpoczęciem meczu z Hailey Baptiste. Powodem absencji są problemy zdrowotne. "Bardzo mi przykro, że musiałam wycofać się z Australian Open z powodu ciągłych problemów z barkiem" - przekazała, cytowana przez oficjalny profil WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda wycofała się z Australian Open! Kontuzja pokrzyżowała plany

Początek roku był bardzo słaby dla 26-latki. Najpierw przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Brisbane z Magdaleną Fręch, a potem była zmuszona skreczować starcie drugiej rundy zawodów w Adelajdzie z Kimberly Birrell.

"Po tym wszystkim, z czym się zmagam, muszę priorytetowo traktować swoje zdrowie, mimo że ta decyzja nie była łatwa. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i wsparcie" - dodała.

Vondrousova to zwyciężczyni Wimbledonu z 2023 roku, kiedy wygrała w finale z Ons Jabeur. "Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, Marketa" - podsumowała organizacja WTA.

Baptiste finalnie wyszła jednak na kort. Jej rywalką była Taylor Townsend, którą pokonała 6:3, 6:7 (3), 6:3.