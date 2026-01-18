Zwyciężczyni Wimbledonu wycofała się z Australian Open!
Zwyciężczyni Wimbledonu z 2023 roku Marketa Vondrousova wycofała się z tegorocznego Australian Open. "Dziękuję wszystkim za zrozumienie i wsparcie" - czytamy na portalu X.
Informacja o wypadnięciu Czeszki pojawiła się godzinę przed rozpoczęciem meczu z Hailey Baptiste. Powodem absencji są problemy zdrowotne. "Bardzo mi przykro, że musiałam wycofać się z Australian Open z powodu ciągłych problemów z barkiem" - przekazała, cytowana przez oficjalny profil WTA.
ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda wycofała się z Australian Open! Kontuzja pokrzyżowała plany
Początek roku był bardzo słaby dla 26-latki. Najpierw przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Brisbane z Magdaleną Fręch, a potem była zmuszona skreczować starcie drugiej rundy zawodów w Adelajdzie z Kimberly Birrell.
"Po tym wszystkim, z czym się zmagam, muszę priorytetowo traktować swoje zdrowie, mimo że ta decyzja nie była łatwa. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i wsparcie" - dodała.
Vondrousova to zwyciężczyni Wimbledonu z 2023 roku, kiedy wygrała w finale z Ons Jabeur. "Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, Marketa" - podsumowała organizacja WTA.
Baptiste finalnie wyszła jednak na kort. Jej rywalką była Taylor Townsend, którą pokonała 6:3, 6:7 (3), 6:3.Przejdź na Polsatsport.pl