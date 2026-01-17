Gwiazda wycofała się z Australian Open! Kontuzja pokrzyżowała plany

Berrettini w pierwszej rundzie miał się zmierzyć z Alexem De Minaurem, co miało być jednym z największych hitów tego etapu Australian Open. Jak się okazuje, do pojedynku jednak nie dojdzie.

Wszystko za sprawą urazu mięśni brzucha, z jakim zmaga się włoski tenisista. O swojej decyzji poinformował on na Instagramie.

"Musiałem zrezygnować z AO. Podejmowanie takich decyzji nigdy nie jest łatwe, ale niestety znów poczułem dyskomfort w mięśniach skośnych brzucha i nie będę gotowy, aby zagrać na najwyższym poziomie. Boli, bo gra w Australii zawsze była wyjątkowa, a po 4 tygodniach intensywnego treningu byłem podekscytowany i gotowy do działania. Rok nie zaczął się tak, jak wszyscy chcieliśmy, ale na szczęście wciąż jest czas, żeby go poprawić" - napisał na Instastory.

Miejsce Berrettiniego w turniejowej drabince zajął Mackenzie McDonald.



Włoch obecnie plasuje się na 56. miejscu w światowym notowaniu. Najwyżej, na szóstym, znajdował się w 2022 roku.

Australian Open potrwa od 18 do 31 stycznia.