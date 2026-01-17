Złe informacje przed Australian Open! Problemy zdrowotne Polki

Fręch w pierwszej rundzie w Hobart pewnie pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0, ale już w trakcie tego meczu kilkukrotnie korzystała z pomocy fizjoterapeuty. Ostatecznie do kolejnego spotkania nie przystąpiła.

- Bardziej były to środki prewencyjne przed Australian Open. Wiadomo, Wielki Szlem, nie chciałam, żeby cokolwiek się działo. Na USG wyszło, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę nie powinno boleć, ale coś tam jednak jest i doskwiera. Staram się robić wszystko, żeby przed turniejem wyeliminować to całkowicie. Na szczęście nie jest to jakiś wielki uraz - powiedziała PAP przed sobotnim treningiem.

Fręch, która w rankingu zajmuje 57. miejsce, sezon 2026 zaczęła bardzo dobrze, bo od wygranej z Marketą Vondrousovą w pierwszej rundzie turnieju w Brisbane. Czeszka to mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku. Później po zaciętym boju uległa kolejnej reprezentantce tego kraju, 13. na świecie Lindzie Noskovej.

- Nie tylko to, że wygrałam z Marketą, ale styl w jakim grałam każde spotkanie w tym roku, napawa mnie optymizmem. Mam nadzieję, że w całym sezonie będzie to wyglądało co najmniej tak samo dobrze - przyznała Łodzianka.

W Australian Open Fręch najlepszy rezultat osiągnęła w 2024 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału. Tegoroczną edycję zacznie w poniedziałek. W losowaniu trafiła na 99. w rankingu Veronikę Erjavec. Będzie to jej pierwszy pojedynek z grającą po raz trzeci w Wielkim Szlemie 26-letnią Słowenką.

