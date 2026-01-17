Znamy deblowych rywali Polaków w Australian Open! Trudne zadanie przed Majchrzakiem

Jak zwykle pierwszą imprezą wielkoszlemową w nowym roku kalendarzowym pozostaje Australian Open. W turnieju zobaczymy sześcioro polskich singlistów, a ponadto czekają nas mecze debla. Już wcześniej informowaliśmy, z którymi rywalami Biało-Czerwoni zmierzą się jeżeli chodzi o grę pojedynczą, a teraz poznaliśmy również zestawienia gry podwójnej.

ZOBACZ TAKŻE: Złe informacje przed Australian Open! Problemy zdrowotne Polki

Katarzyna Piter, która w nocy z piątku na sobotę wygrała deblowy turniej WTA 250 w Hobart, w 1. rundzie zmierzy się z parą Daria Kasatkina/Arina Rodionova. Polka, wraz ze swoją deblową partnerką Janice Tjen z Indonezji, udowodniły, że są w świetnej formie i z pewnością będą chciały wykorzystać sukces z Hobart, by dobrze wejść w wielkoszlemową rywalizację.

Katarzyna Piter/Janice Tjen - Daria Kasatkina/Arina Rodionova

Z kolei Magda Linette w parze z Japonką Shuko Aoyamą zagrają z duetem Alexandra Eala/Ingrid Martins. Poznanianka będzie miała okazję, by odegrać się na Eali za porażkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Auckland, który Filipinka wygrała wynikiem 6:3, 6:2.

Magda Linette/Shuko Aoyama - Alexandra Eala/Ingrid Martins

Jeżeli chodzi o panów, to niżej notowany w deblowym rankingu ATP Kamil Majchrzak, razem z Amerykaninem Ethanem Quinnem, zagrają z francusko-australijską parą Pierre-Hugues Herbert/Jordan Thompson. Thompson plasuje się na 64. miejscu zestawienia, natomiast jego partner o lokatę niżej, więc Polaka i Amerykanina czeka twardy orzech do zgryzienia.

ZOBACZ TAKŻE: Polka triumfatorką turnieju WTA. To jej szósty tytuł w karierze

Kamil Majchrzak/Ethan Quinn - Pierre-Hugues Herbert/Jordan Thompson

Najlepszy i najwyżej klasyfikowany (33. w deblowym rankingu ATP) spośród polskich deblistów Jan Zieliński, wespół z Brytyjczykiem Johnsonem (40. ATP) zmierzą się z parą gospodarzy Rinkym Hijikatą (58. ATP) i Tristanem Schoolkatem (203. ATP). Polak, który w duecie z Katarzyną Kawą zachwycał nas swoją grą w trakcie wygranego United Cup, stanowi największą nadzieję Biało-Czerwonych na sukces w rywalizacji podwójnej. Urodzony w Warszawie tenisista dotarł już do finału debla w Australian Open w 2023 roku, a rok później zwyciężył na Antypodach w turnieju gry mieszanej. Pamiętamy również o jego mikstowym zwycięstwie w Wimbledonie w tym samym roku.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate

Polsat Sport