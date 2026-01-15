Kiedy mecze Polaków w Australian Open 2026?

Tenis

Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak - to reprezentanci Polski w Australian Open 2026, jeśli chodzi o zmagania w singlu. Kiedy grają Polacy w Australian Open? O której godzinie Polacy grają w AO 2026?

Grupa tenisistów i trenerów celebrująca na korcie tenisowym po meczu.
fot. PAP
Australian Open 2026. Kiedy mecze Polaków? O której godzinie grają Polacy?

Wracający do wielkoszlemowej rywalizacji po półrocznej przerwie Hubert Hurkacz na otwarcie zagra z 43. w rankingu ATP Belgiem Zizou Bergsem, a Kamil Majchrzak spotka się z 74. w tej klasyfikacji Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem.

 

Hurkacz - Bergs. Kiedy mecz Australian Open?

 

Majchrzak - Fearnley. Kiedy mecz Australian Open?

 

Iga Świątek udział w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju Australian Open rozpocznie od meczu z chińską kwalifikantką Yue Yuan.

 

Świątek - Yuan. Kiedy mecz Australian Open?

 

W Wielkim Szlemie zadebiutuje w Melbourne Linda Klimovicova. Pochodząca z Czech 21-latka od ubiegłego roku reprezentuje Polskę. Krótko przed ceremonią losowania wygrała trzeci mecz w kwalifikacjach - z wyżej notowaną Belgijką Greet Minnen 6:4, 6:4 - i po raz pierwszy w karierze przebiła się do głównej części zawodów tej rangi.

 

Następnie dolosowano ją do 25-letniej Brytyjki Franceski Jones, która zajmuje 69. lokatę na liście światowej. Reprezentantka Polski plasuje się 65 miejsc niżej.

 

Klimovicova - Jones. Kiedy mecz Australian Open?

 

Natomiast 57. w klasyfikacji tenisistek Magdalena Fręch trafiła na 99. Veronikę Erjavec. Będzie to jej pierwszy pojedynek z grającą po raz trzeci w Wielkim Szlemie 26-letnią Słowenką.

 

Fręch - Erjavec. Kiedy mecz Australian Open?

 

Najmniej szczęścia w losowaniu miała z reprezentantów Polski Magda Linette. Zajmująca 53. pozycję na liście WTA 33-letnia Poznanianka w Melbourne zacznie od pojedynku z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro.

 

Linette - Navarro. Kiedy mecz Australian Open?

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENHUBERT HURKACZIGA ŚWIĄTEKKAMIL MAJCHRZAKLINDA KLIMOVICOVAMAGDALENA FRĘCHMAGDA LINETTETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomas Machac - Jaume Munar. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 