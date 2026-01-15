Majchrzak - Fearnley. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley, czyli czas na pierwsze spotkanie Polaka w Australian Open 2026. Kiedy mecz Majchrzak - Fearnley? O której godzinie Majchrzak - Fearnley w Australian Open?

Tenisista uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Majchrzak - Fearnley. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie Majchrzak?

 

Podczas zeszłorocznej edycji Australian Open w rywalizacji panów najlepiej z Polaków zaprezentował się Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Natomiast Kamil Majchrzak został wyeliminowany już w swoim pierwszym meczu. Polskie tenisistki pokazały się ze znacznie lepszej strony. Iga Świątek dotarła do półfinału, Magdalena Fręch - do trzeciej rundy, a Magda Linette i Maja Chwilińska odpadły już na początku imprezy.
 

ZOBACZ TAKŻE: "Oby tak było". Niepokojące porażki Świątek przed Australian Open

 
W tym roku do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju dostało się sześciu Biało-Czerwonych: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. 
 
Obecna edycja AO jest wyjątkowa pod wieloma względami, między innymi przez rekordowe kwoty, o które walczą zawodniczki i zawodnicy. Pula nagród wynosi w sumie 111,5 mln dolarów australijskich (ok. 269,4 mln zł), co stanowi 16-procentowy wzrost względem zeszłego roku.
 
Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

 

Majchrzak - Fearnley. Kiedy mecz Australian Open? O której godzinie?

Mecz Majchrzak - Fearnley zostanie rozegrany prawdopodobnie w poniedziałek 19 stycznia. O tym, kiedy i której gra Majchrzak w Australian Open, organizatorzy wielkoszlemowego turnieju poinformują w najbliższym czasie.

