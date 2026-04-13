Alcaraz opowiedział o relacji z Sinnerem. To go napędza

Alcaraz po porażce w finale Monte Carlo Masters 1000 stracił pierwsze miejsce na rzecz Sinnera. Zawodnik z Murcji może je odzyskać już za tydzień. Dokona tego, jeśli wygra turniej ATP 500 na kortach ziemnych w Barcelonie, gdzie Włoch nie startuje.

ZOBACZ TAKŻE: Został ukarany za swój wybryk w Monte Carlo! Będzie musiał słono zapłacić

- Myślę, że walka, którą toczymy z Jannikiem o pierwsze miejsce w rankingu, jest bardzo ekscytująca. Jest dla mnie dodatkowym źródłem motywacji. Prawda jest taka, że mamy bardzo dobre relacje. Może nie chodzimy razem na kolacje, ale myślę, że lubimy się poza kortem – powiedział 22-letni Hiszpan.

Siedmiokrotny zdobywca Wielkiego Szlema ocenił, że jego wielki rywal robi „ogromne postępy” w grze na kortach ziemnych. Uważa, że ich poziom jest bardzo zbliżony na każdej nawierzchni.

We wtorek Alcaraz zagra z Finem Otto Virtanenem w pierwszej rundzie turnieju w Barcelonie. W zeszłym sezonie Hiszpan dotarł do finału imprezy w stolicy Katalonii i przegrał z Duńczykiem Holgerem Rune. Triumfował tu dwukrotnie – w 2022 i 2023 roku. Sinner w stolicy Katalonii nie gra.

Transmisja turnieju ATP w Barcelonie na sportowych antenach Polsatu.

PAP