Czech zwycięzcą turnieju w Adelajdzie. To jego drugi tytuł w karierze

Tenis

Czeski tenisista Tomas Machac wygrał turniej ATP 250 w Adelajdzie, jeden z ostatnich sprawdzianów przed rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym Australian Open. W finale pokonał Francuza Ugo Humberta 6:4, 6:7 (2-7), 6:2.

Tenisista Tomas Machac podczas meczu, uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Tomas Machac wygrał drugi finał w karierze

Notowany na 35. miejscu w światowym rankingu Machac, grający w Adelajdzie z numerem ósmym, wystąpił w trzecim finale w karierze. Na koncie ma tytuł z 2025 roku z Acapulco, przegrał natomiast decydujący pojedynek rok wcześniej w Genewie.

 

Wynik finału:

 

Tomas Machac (Czechy, 8) - Ugo Humbert (Francja) 6:4, 6:7 (2-7), 6:2.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP W ADELAJDZIETENISTOMAS MACHACTURNIEJE ATP I WTAUGO HUMBERT
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ben Shelton - Sebastian Baez. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 