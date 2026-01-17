Czech zwycięzcą turnieju w Adelajdzie. To jego drugi tytuł w karierze

Notowany na 35. miejscu w światowym rankingu Machac, grający w Adelajdzie z numerem ósmym, wystąpił w trzecim finale w karierze. Na koncie ma tytuł z 2025 roku z Acapulco, przegrał natomiast decydujący pojedynek rok wcześniej w Genewie.

Wynik finału:

Tomas Machac (Czechy, 8) - Ugo Humbert (Francja) 6:4, 6:7 (2-7), 6:2.

PAP