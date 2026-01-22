PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Cuprum Stilon Gorzów zajmuje jedenaste miejsce w tabeli PlusLigi. W szesnastu dotychczas rozegranych meczach odniósł cztery zwycięstwa i ma na koncie 14 punktów. W ostatnim spotkaniu gorzowianie zanotowali cenną wygraną w starciu ekip z dołu tabeli - pokonali Barkom-Każany Lwów 3:0.

Energa Trefl Gdańsk wygrała dziesięć meczów i ze zdobyczą 27 punktów plasuje się na szóstej pozycji w ligowej stawce. W poprzedniej kolejce gdańszczanie przegrali z Indykpolem AZS Olsztyn 2:3 (16:18 w tie-breaku); była to pierwsza porażka Trefla w Ergo Arenie w obecnym sezonie.

Siatkarze Cuprum i Trefla rozegrali dotychczas 23 mecze na poziomie PlusLigi. Więcej zwycięstw mają na koncie siatkarze z Gdańska - 17. W obecnym sezonie (5. kolejka, 11 listopada) Trefl wygrał u siebie 3:2 (18:16 w tie-breaku). Najlepszym zawodnikiem (MVP) został wybrany Aliaksei Nasevich, który wywalczył w tamtym spotkaniu 27 punktów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Cuprum Stilon Gorzów - Energa Trefl Gdańsk w czwartek 22 stycznia o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.