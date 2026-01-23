MŚwL w Oberstdorfie: Konkurs indywidualny. Relacja live i wyniki na żywo

Czas na pierwszą wielką imprezę tej zimy. Skoczkowie walczą o medale mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie. Na godzinę 15:00 w piątek zaplanowano serię próbną, z kolei konkurs rusza o 16:00.

ZOBACZ TAKŻE: Lider Polaków wypadł z kadry na MŚ. Ekstrener Kamila Stocha stanowczo reaguje

W czwartek odbyły się kwalifikacje. Polacy przebrnęli je w komplecie. Piotr Żyła zajął 24. miejsce, Dawid Kubacki był 32., Kamil Stoch - 37., a Aleksander Zniszczoł - 39.

Triumfował lider Pucharu Świata i główny faworyt do złotego medalu, Słoweniec Domen Prevc. W czołowej trójce znaleźli się także Austriacy Stephan Embacher oraz Jan Hoerl.

Tytułu mistrza świata w lotach broni inny Austriak - Stefan Kraft, który okazał się najlepszy dwa lata temu w Bad Mitterndorf.

Relacja live i wyniki na żywo z konkursu MŚwL w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.