MŚwL w Oberstdorfie: Konkurs indywidualny. Relacja live i wyniki na żywo

Czterech Polaków startuje w konkursie indywidualnym na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. Początek zmagań o godzinie 16:00. Relacja live i wyniki na żywo z konkursu MŚwL w Oberstdorfie na Polsatsport.pl.

Skoczek narciarski w locie na tle jasnego, niebieskiego nieba.
fot. PAP/EPA
Domen Prevc, główny faworyt do złota MŚwL

Czas na pierwszą wielką imprezę tej zimy. Skoczkowie walczą o medale mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie. Na godzinę 15:00 w piątek zaplanowano serię próbną, z kolei konkurs rusza o 16:00.

 

W czwartek odbyły się kwalifikacje. Polacy przebrnęli je w komplecie. Piotr Żyła zajął 24. miejsce, Dawid Kubacki był 32., Kamil Stoch - 37., a Aleksander Zniszczoł - 39.

 

Triumfował lider Pucharu Świata i główny faworyt do złotego medalu, Słoweniec Domen Prevc. W czołowej trójce znaleźli się także Austriacy Stephan Embacher oraz Jan Hoerl.

 

Tytułu mistrza świata w lotach broni inny Austriak - Stefan Kraft, który okazał się najlepszy dwa lata temu w Bad Mitterndorf.

 

Relacja live i wyniki na żywo z konkursu MŚwL w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

