Liga Mistrzyń siatkarek. Transmisje TV i stream online - piąta kolejka. Gdzie oglądać mecze?
W piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń siatkarek swoje kolejne spotkania rozegrają polskie kluby - DevelopRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź i PGE Budowlani Łódź. Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć transmisje? Sprawdź plan transmisji 5. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek 2026.
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź rywalizują w grupie B. Zajmują trzecie miejsce w tabeli - wygrały jeden mecz i zdobyły cztery punkty. W kolejnym spotkaniu zagrają na wyjeździe z Igor Gorgonzola Novara.
ŁKS Commercecon Łódź zamyka tabelę grupy D z zerowym dorobkiem punktowym. Powalczy o przełamanie w wyjazdowym starciu z Dresdner SC.
W najlepszej sytuacji z polskich drużyn jest DevelopRes Rzeszów. Zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy E z podobnym bilansem (trzy zwycięstwa, dziewięć punktów) jak liderujący SSC Palmberg Schwerin. W piątej kolejce rzeszowianki zagrają w Bułgarii z Maricą Płowdiw.
Awans do ćwierćfinałów wywalczą automatycznie najlepsze ekipy w tabeli każdej pięciu z grup. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.
Gdzie oglądać piątą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Transmisje meczów piątej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:
2026-01-27: Zeren SK – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (wtorek, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-01-27: Marica Płowdiw – DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-01-27: Olympiakos Pireus – Numia Vero Volley Milano (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
