Wiemy już, że na igrzyska jedzie pięciu naszych skoczków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Tym samym zabrakło miejsca dla jedynego polskiego medalisty olimpijskiego z poprzednich igrzysk - Dawida Kubackiego, który w 2022 roku sięgnął po brąz.

Prawdopodobnie najwięcej zawodników będzie reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim - aż dziewięciu. Do tego ma również dojść choćby ośmiu biathlonistów czy siedmiu biegaczy narciarskich. Łącznie pojedzie 57 bądź 59 sportowców.

Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na ZIO 2026 w dyscyplinach należących do PZN:

SKOKI NARCIARSKIE

Kacper Tomasiak

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Anna Twardosz

Pola Bełtowska

BIATHLON

Natalia Sidorowicz

Joanna Jakieła

Kamila Żuk

Anna Mąka

Jan Guńka

Konrad Badacz

Grzegorz Galica

Marcin Zawół

SNOWBOARD ALPEJSKI

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk

Aleksandra Król-Walas

Maria Bukowska-Chyc

BIEGI NARCIARSKIE

Dominik Bury

Sebastian Bryja

Maciej Staręga

Izabela Marcisz

Eliza Rucka-Michałek

Monika Skinder

Aleksandra Kołodziej

KOMBINACJA NORWESKA

Kacper Jarząbek

Miłosz Krzempek

BOBSLEJE

Klaudia Adamek

Linda Weiszewski

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

Jekaterina Kurakowska

Władimir Samojłow

Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza

(Julia Szczecinina/Michał Woźniak)

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Martyna Baran

Karolina Bosiek

Natalia Czerwonka

Kaja Ziomek-Nogal

Andżelika Wójcik

Marek Kania

Piotr Michalski

Władimir Semirunnij

Damian Żurek

SHORT TRACK

Natalia Maliszewska

Kamila Sellier

Gabriela Topolska

Michał Niewiński

Felix Pigeon

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Aniela Sawicka

Maryna Gąsienica-Daniel

Piotr Habdas

SANECZKARSTWO

Klaudia Domaradzka

Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz

Mateusz Sochowicz

Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski

SKIALPINIZM

Iwona Januszyk

Jan Elantkowski

Ostateczny skład reprezentacji na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ma zostać zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i ogłoszony 26 stycznia. Cztery dni później odbędzie się oficjalne ślubowanie.

HP