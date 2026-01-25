Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na ZIO 2026!

Zimowe

Już za niespełna dwa tygodnie rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski opublikuje ostateczną listę uczestników. Oto prawdopodobny skład.

Skoczek narciarski w kasku z polską flagą pozdrawia kibiców.
fot. Cyfrasport
Kamil Stoch jedzie na igrzyska

Wiemy już, że na igrzyska jedzie pięciu naszych skoczków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Tym samym zabrakło miejsca dla jedynego polskiego medalisty olimpijskiego z poprzednich igrzysk - Dawida Kubackiego, który w 2022 roku sięgnął po brąz.

 

Prawdopodobnie najwięcej zawodników będzie reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim - aż dziewięciu. Do tego ma również dojść choćby ośmiu biathlonistów czy siedmiu biegaczy narciarskich. Łącznie pojedzie 57 bądź 59 sportowców.

Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na ZIO 2026 w dyscyplinach należących do PZN:

 

SKOKI NARCIARSKIE

 

Kacper Tomasiak

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Anna Twardosz

Pola Bełtowska

 

BIATHLON 

 

Natalia Sidorowicz

Joanna Jakieła

Kamila Żuk

Anna Mąka

Jan Guńka

Konrad Badacz

Grzegorz Galica

Marcin Zawół

 

SNOWBOARD ALPEJSKI

 

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk

Aleksandra Król-Walas

Maria Bukowska-Chyc

 

BIEGI NARCIARSKIE

 

Dominik Bury

Sebastian Bryja

Maciej Staręga

Izabela Marcisz

Eliza Rucka-Michałek

Monika Skinder

Aleksandra Kołodziej

 

KOMBINACJA NORWESKA

 

Kacper Jarząbek

Miłosz Krzempek

 

BOBSLEJE

 

Klaudia Adamek

Linda Weiszewski

 

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

 

Jekaterina Kurakowska

Władimir Samojłow

Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza

(Julia Szczecinina/Michał Woźniak)

 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

 

Martyna Baran

Karolina Bosiek

Natalia Czerwonka

Kaja Ziomek-Nogal

Andżelika Wójcik

Marek Kania

Piotr Michalski

Władimir Semirunnij

Damian Żurek

 

SHORT TRACK

 

Natalia Maliszewska

Kamila Sellier

Gabriela Topolska

Michał Niewiński

Felix Pigeon

 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

 

Aniela Sawicka

Maryna Gąsienica-Daniel

Piotr Habdas

 

SANECZKARSTWO

 

Klaudia Domaradzka

Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz

Mateusz Sochowicz

Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski

 

SKIALPINIZM

 

Iwona Januszyk

Jan Elantkowski

 

Ostateczny skład reprezentacji na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ma zostać zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i ogłoszony 26 stycznia. Cztery dni później odbędzie się oficjalne ślubowanie.

HP
