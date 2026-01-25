Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na ZIO 2026!
Już za niespełna dwa tygodnie rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski opublikuje ostateczną listę uczestników. Oto prawdopodobny skład.
Wiemy już, że na igrzyska jedzie pięciu naszych skoczków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Tym samym zabrakło miejsca dla jedynego polskiego medalisty olimpijskiego z poprzednich igrzysk - Dawida Kubackiego, który w 2022 roku sięgnął po brąz.
Prawdopodobnie najwięcej zawodników będzie reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim - aż dziewięciu. Do tego ma również dojść choćby ośmiu biathlonistów czy siedmiu biegaczy narciarskich. Łącznie pojedzie 57 bądź 59 sportowców.
Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na ZIO 2026 w dyscyplinach należących do PZN:
SKOKI NARCIARSKIE
Kacper Tomasiak
Kamil Stoch
Paweł Wąsek
Anna Twardosz
Pola Bełtowska
BIATHLON
Natalia Sidorowicz
Joanna Jakieła
Kamila Żuk
Anna Mąka
Jan Guńka
Konrad Badacz
Grzegorz Galica
Marcin Zawół
SNOWBOARD ALPEJSKI
Oskar Kwiatkowski
Michał Nowaczyk
Aleksandra Król-Walas
Maria Bukowska-Chyc
BIEGI NARCIARSKIE
Dominik Bury
Sebastian Bryja
Maciej Staręga
Izabela Marcisz
Eliza Rucka-Michałek
Monika Skinder
Aleksandra Kołodziej
KOMBINACJA NORWESKA
Kacper Jarząbek
Miłosz Krzempek
BOBSLEJE
Klaudia Adamek
Linda Weiszewski
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
Jekaterina Kurakowska
Władimir Samojłow
Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza
(Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Martyna Baran
Karolina Bosiek
Natalia Czerwonka
Kaja Ziomek-Nogal
Andżelika Wójcik
Marek Kania
Piotr Michalski
Władimir Semirunnij
Damian Żurek
SHORT TRACK
Natalia Maliszewska
Kamila Sellier
Gabriela Topolska
Michał Niewiński
Felix Pigeon
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Aniela Sawicka
Maryna Gąsienica-Daniel
Piotr Habdas
SANECZKARSTWO
Klaudia Domaradzka
Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz
Mateusz Sochowicz
Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski
SKIALPINIZM
Iwona Januszyk
Jan Elantkowski
Ostateczny skład reprezentacji na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ma zostać zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i ogłoszony 26 stycznia. Cztery dni później odbędzie się oficjalne ślubowanie.Przejdź na Polsatsport.pl