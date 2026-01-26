Mistrzowie olimpijscy pierwszymi półfinalistami ME! Sensacyjna porażka Francji

W rewanżu za finał igrzysk 2024 doszło to rywalizacji współgospodarza Euro Danii z Niemcami. Tan drugi zespół w przypadku zdobycia co najmniej punktu mógł być pewny gry w półfinałach. Po pierwszej wyrównanej połowie Skandynawowie pokazali klasę, pewnie wygrywając. Dania została pierwszym półfinalistą. Z kolei pierwsza porażka w mistrzostwach skomplikowała plany Niemców.

Trzeci raz z rzędu w meczu reprezentacji Danii najlepszym zawodnikiem (MVP) został bramkarz Emil Nielsen.

Francuzi od czasu igrzysk w Paryżu w 25 meczach doznali tylko dwóch porażek. Przegrali w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025 z Chorwacją i w rundzie zasadniczej ME z Danią. Potyczka z przeciętnie spisującą się w turnieju Hiszpanią miała ich odbudować, a jednocześnie ułatwić drogę do strefy medalowej.

Na boisku zaprezentowało się sześciu graczy z polskiej ORLEN Superligi, po trzech w obu ekipach. W zespole Hiszpanii - bracia Alex i Daniel Dujshebaev oraz Abel Serdio, a po przeciwnej stronie - Dylan Nahi, Benoit Kounkoud i Melvyn Richardson.

Francuzi byli pod większą presją, aby wciąż liczyć się w walce o półfinały. W obliczu wysokiej obrony rywala zaprezentowali słabą skuteczność i brak zespołowych akcji. Zawiedli liderzy, tacy jak Dika Mem. Teraz tylko wygrana w ostatniej serii spotkań rundy zasadniczej z Niemcami zapewni im miejsce w półfinałach.

W pierwszym poniedziałkowym meczu zmierzyły się zespoły Norwegii i Portugalii. Remis 35:35 definitywnie przekreślił szanse obydwu drużyn na walkę o strefę medalową.

Zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsca, awansują do półfinałów. We wcześniejszej rundzie z ME odpadli Polacy, którzy ponieśli porażki z Węgrami, Islandią i Włochami.

Wyniki poniedziałkowych meczów grupy 1 (Herning):

Portugalia - Norwegia 35:35 (17:18)

Hiszpania - Francja 36:32 (20:14)

Niemcy - Dania 26:31 (12:13)

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)



1. Dania 4 3 0 1 128-117 6

2. Niemcy 4 3 0 1 122-121 6

3. Francja 4 2 0 2 145-140 4

4. Norwegia 4 1 1 2 132-137 3

5. Portugalia 4 1 1 2 134-142 3

6. Hiszpania 4 1 0 3 133-137 2

PAP