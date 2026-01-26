Mistrzowie olimpijscy pierwszymi półfinalistami ME! Sensacyjna porażka Francji
Piłkarze ręczni Danii po zwycięstwie nad Niemcami 31:26 zapewnili sobie awans do półfinałów mistrzostw Europy. W innych meczach grupy 1 w Herning broniąca tytułu Francja niespodziewanie przegrała z Hiszpanią 32:36, a Portugalia zremisowała z Norwegią 35:35.
W rewanżu za finał igrzysk 2024 doszło to rywalizacji współgospodarza Euro Danii z Niemcami. Tan drugi zespół w przypadku zdobycia co najmniej punktu mógł być pewny gry w półfinałach. Po pierwszej wyrównanej połowie Skandynawowie pokazali klasę, pewnie wygrywając. Dania została pierwszym półfinalistą. Z kolei pierwsza porażka w mistrzostwach skomplikowała plany Niemców.
Trzeci raz z rzędu w meczu reprezentacji Danii najlepszym zawodnikiem (MVP) został bramkarz Emil Nielsen.
ZOBACZ TAKŻE: Szwedzi z kompletem zwycięstw na ME
Francuzi od czasu igrzysk w Paryżu w 25 meczach doznali tylko dwóch porażek. Przegrali w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025 z Chorwacją i w rundzie zasadniczej ME z Danią. Potyczka z przeciętnie spisującą się w turnieju Hiszpanią miała ich odbudować, a jednocześnie ułatwić drogę do strefy medalowej.
Na boisku zaprezentowało się sześciu graczy z polskiej ORLEN Superligi, po trzech w obu ekipach. W zespole Hiszpanii - bracia Alex i Daniel Dujshebaev oraz Abel Serdio, a po przeciwnej stronie - Dylan Nahi, Benoit Kounkoud i Melvyn Richardson.
Francuzi byli pod większą presją, aby wciąż liczyć się w walce o półfinały. W obliczu wysokiej obrony rywala zaprezentowali słabą skuteczność i brak zespołowych akcji. Zawiedli liderzy, tacy jak Dika Mem. Teraz tylko wygrana w ostatniej serii spotkań rundy zasadniczej z Niemcami zapewni im miejsce w półfinałach.
W pierwszym poniedziałkowym meczu zmierzyły się zespoły Norwegii i Portugalii. Remis 35:35 definitywnie przekreślił szanse obydwu drużyn na walkę o strefę medalową.
Zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsca, awansują do półfinałów. We wcześniejszej rundzie z ME odpadli Polacy, którzy ponieśli porażki z Węgrami, Islandią i Włochami.
Wyniki poniedziałkowych meczów grupy 1 (Herning):
Portugalia - Norwegia 35:35 (17:18)
Hiszpania - Francja 36:32 (20:14)
Niemcy - Dania 26:31 (12:13)
Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
Przejdź na Polsatsport.pl
1. Dania 4 3 0 1 128-117 6
2. Niemcy 4 3 0 1 122-121 6
3. Francja 4 2 0 2 145-140 4
4. Norwegia 4 1 1 2 132-137 3
5. Portugalia 4 1 1 2 134-142 3
6. Hiszpania 4 1 0 3 133-137 2