Choć piłkarze "Violi" poprawili formę względem początku sezonu, wciąż tkwią w strefie spadkowej Serie A. Podopieczni Paolo Vanolego przegrali cztery z ostatnich dziesięciu spotkań, ale niedawne zdobycze punktowe pozwoliły im złapać kontakt z bezpiecznymi lokatami. Obecnie tracą zaledwie jedno "oczko" do zajmującego 17. miejsce Lecce.

Ich rywale to z kolei największa rewelacja włoskich rozgrywek ligowych. Piłkarze Como zajmują sensacyjne szóste miejsce w tabeli, które na ten moment gwarantuje grę w europejskich pucharach.

Warto przypomnieć, że Fiorentina będzie rywalem Jagiellonii Białystok w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. Podopieczni Adriana Siemieńca zakończyli fazę ligową na 17. miejscu, podczas gdy Włosi uplasowali się dwie pozycje wyżej. Pierwsze starcie zaplanowano na czwartek, 19 lutego, a rewanż odbędzie się tydzień później - 26 lutego.

Na zwycięzcę tego starcia w ćwierćfinale Coppa Italia czeka już aktualny mistrz Włoch - SSC Napoli.

Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Como w Pucharze Włoch?

Mecz Fiorentina - Como w 1/8 finału Coppa Italia odbędzie się we wtorek, 27 stycznia. Transmisja od godziny 20:55 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport