Kiedy mecz Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok w fazie ligowej zajęła 17. miejsce z bilansem dwóch zwycięstw, trzech remisów oraz jednej porażki. "Jaga" podczas losowania par 1/16 finału mogła trafić na Fiorentinę lub Rijekę. Wybór padł na ekipę z Italii.

Fiorentina to niewątpliwie najbardziej renomowany zespół z tego grona i finalista dwóch edycji Ligi Konferencji. Zespół z Półwyspu Apenińskiego przeżywa jednak w tym sezonie spore problemy, będąc nawet "czerwoną latarnią" Serie A. "Viola" powoli wychodzi z tego kryzysu, więc zapowiada się ciekawe starcie.

Kiedy mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina? O której godzinie?

Pierwsze spotkanie Jagiellonii Białystok z Fiorentiną zaplanowano na czwartek 19 lutego, natomiast rewanż odbędzie się tydzień później 26 lutego. Godzina obu meczów nie została jeszcze ustalona.

