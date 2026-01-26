Tyle Czesi mogą zarobić na ZIO. Zaskakujące kwoty

W sportach zespołowych nagrody będą obliczane według współczynników - poinformował o tym na poniedziałkowej konferencji prasowej czeski minister sportu Boris Stastny.

Na identyczne nagrody finansowe mogą liczyć reprezentanci Czech w igrzyskach paralimpijskich.

Czescy medaliści nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich otrzymają takie same nagrody jak za osiągnięcia w igrzyskach XXXIII Olimpiady w Paryżu w 2024 roku i wcześniejszych w Tokio. Takie same kwoty otrzymali medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie.

Reprezentacja Czech liczyć będzie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 113 sportowców. Taka sama liczba wzięła udział w rekordowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Nominowano tam 116 olimpijczyków, ale niektórzy nie wzięli udziału w zawodach z powodu kontuzji i koronawirusa.

Po raz drugi z rzędu czeska ekipa na ZIO liczy ponad stu sportowców. Wynika to głównie z udziału obu drużyn hokejowych, które łącznie składają się z 48 zawodników.

HP, PAP