Australian Open: Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Wynik na żywo
Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic to mecz w ramach ćwierćfinału turnieju deblowego Australian Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic na Polsatsport.pl.
Jan Zieliński w tym roku gra w parze z Lukem Johnsonem. Wraz z Brytyjczykiem przebrnęli już przez trzy rundy.
Teraz czeka ich ćwierćfinał. Na tym etapie ich rywalami będą Marcelo Arevalo i Mate Pavic.
Salwadorsko-chorwacki duet cechuje się dużym doświadczeniem. Pierwszy z tenisistów ma 35 lat, drugi - 32.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl