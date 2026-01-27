Jan Zieliński w tym roku gra w parze z Lukem Johnsonem. Wraz z Brytyjczykiem przebrnęli już przez trzy rundy.

Teraz czeka ich ćwierćfinał. Na tym etapie ich rywalami będą Marcelo Arevalo i Mate Pavic.

Salwadorsko-chorwacki duet cechuje się dużym doświadczeniem. Pierwszy z tenisistów ma 35 lat, drugi - 32.

