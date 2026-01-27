Australian Open: Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Wynik na żywo

Jakub ŻelepieńTenis

Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic to mecz w ramach ćwierćfinału turnieju deblowego Australian Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński w tym roku gra w parze z Lukem Johnsonem. Wraz z Brytyjczykiem przebrnęli już przez trzy rundy. 

 

Teraz czeka ich ćwierćfinał. Na tym etapie ich rywalami będą Marcelo Arevalo i Mate Pavic. 

 

Salwadorsko-chorwacki duet cechuje się dużym doświadczeniem. Pierwszy z tenisistów ma 35 lat, drugi - 32. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic na Polsatsport.pl.

AUSTRALIAN OPENTENIS

