German Masters: Ronnie O'Sullivan - Long Zehuang. Relacja na żywo

Ronnie O'Sullivan - Long Zehuang to spotkanie w ramach snookerowego turnieju German Masters. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

We wtorek w German Masters 2026 do gry wkracza legendarny Ronnie O'Sullivan. Pierwszym rywalem Anglika będzie Chińczyk Long Zehuang.

 

"The Rocket" to triumfator niemieckiego turnieju w 2012 roku. Wówczas w finale jego rywalem był Stephen Maguire - Anglik pokonał Szkota 9:7.

 

Jak tym razem w German Masters poradzi sobie O'Sullivan?

 

Tytułu w German Masters broni Anglik Kyren Wilson.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ronnie O'Sullivan - Long Zehuang na Polsatsport.pl.

