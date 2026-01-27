German Masters: Ronnie O'Sullivan - Long Zehuang. Relacja na żywo
Ronnie O'Sullivan - Long Zehuang to spotkanie w ramach snookerowego turnieju German Masters. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
We wtorek w German Masters 2026 do gry wkracza legendarny Ronnie O'Sullivan. Pierwszym rywalem Anglika będzie Chińczyk Long Zehuang.
ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata
"The Rocket" to triumfator niemieckiego turnieju w 2012 roku. Wówczas w finale jego rywalem był Stephen Maguire - Anglik pokonał Szkota 9:7.
Jak tym razem w German Masters poradzi sobie O'Sullivan?
Tytułu w German Masters broni Anglik Kyren Wilson.
Relacja live i wynik na żywo meczu Ronnie O'Sullivan - Long Zehuang na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl