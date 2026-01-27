Liga Mistrzów: SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Rzeszowianie mają za sobą trzy spotkania Ligi Mistrzów. Zaczęli od porażku z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3, a następnie ograli Sporting Lizbona oraz właśnie SVG Lueneburg bez straty seta. We wtorek rozegrają rewanżowe spotkanie z Niemcami na ich terenie.

SVG Lueneburg, poza porażką z Resovią, ma na koncie zwycięstwo ze Sportingiem (3:1) oraz porażkę z Aluron CMC Wartą (0:3).

Faworytem będzie ekipa z Rzeszowa.

Relacja live i wynik na żywo z meczu SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl od 18.00.

Polsat Sport