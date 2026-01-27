Nie żyje legenda sportu. Wygrał 56 razy z rzędu

Urodzony w 2007 roku na Minorce Trebol od samego początku udowadniał, że jest niezwykłym koniem. Był pierwszym kłusakiem hiszpańskiej hodowli, który wygrał międzynarodowy wyścig klasy 1, a następnie ustanowił kapitalny rekord świata, wygrywając aż 56 wyścigów z rzędu!

ZOBACZ TAKŻE: Wielki triumf byłego piłkarza. Szanse na zwycięstwo oceniano na 0,52 proc.

Trebol rozpoczął zwycięską serię 30 września 2017 roku i przez ponad dwa lata - aż do 13 października 2019 roku - wygrywał w każdym swoim starcie. Jego licznik triumfów z rzędu zatrzymał się na 56 wyścigach, co oznacza, że poprzedni rekord wśród kłusaków, należący do szwedzkiego Jarvsofaksa, pobił aż o 14 zwycięstw.

- Był dla mnie wszystkim. Pozwolił mi zwiedzić całą Europę, cieszyć się z triumfów w największych wyścigach i jestem przekonany, że nigdy nie miałbym takiego wzięcia jako trener, gdyby nie on. To był najważniejszy koń mojego życia - powiedział w rozmowie z portalem Travronden Gabriel Angel Pou Pou, który zarówno powoził, jak i trenował Trebola.

Łącznie Trebol wygrał 91 ze swoich 155 startów, w tym prestiżowe Derby Gran Premi Nacional oraz Grand Prix du Luxembourg, a w trakcie kariery zarobił 700 tysięcy euro (prawie 3 miliony złotych).