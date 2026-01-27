Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast?

W Polsat Futbol Cast gośćmi Tomasza Hajty będą Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow. Na początku panowie podsumują wydarzenia sobotniej Gali Tygodnika "Piłka Nożna", komentując listę jej laureatów i zdradzając najciekawsze wydarzenia zakulisowe.

ZOBACZ TAKŻE: Pogoń zaskoczyła transferem! Reprezentant kraju zagra w Szczecinie



Ponadto zapowiedzą obszernie czwartkowe studio oraz mecze Ligi Europy, szczególną uwagę poświęcając spotkaniom FC Porto - Rangers oraz Panathinaikos - AS Roma.



Pamięcią wrócimy nie tylko do zeszłotygodniowych meczów Ligi Europy, ale też i do weekendowych rozgrywek ligowych - Roma zremisowała w klasyku Serie A z AC Milan, z kolei Porto zwyciężyło nad Gil Vicente.



Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 09:00.