Polsat Futbol Cast - 28.01. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika promocyjna programu Polsat Futbol Cast z logotypem programu na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast?

W Polsat Futbol Cast gośćmi Tomasza Hajty będą Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow. Na początku panowie podsumują wydarzenia sobotniej Gali Tygodnika "Piłka Nożna", komentując listę jej laureatów i zdradzając najciekawsze wydarzenia zakulisowe.

 

Ponadto zapowiedzą obszernie czwartkowe studio oraz mecze Ligi Europy, szczególną uwagę poświęcając spotkaniom FC Porto - Rangers oraz Panathinaikos - AS Roma.


Pamięcią wrócimy nie tylko do zeszłotygodniowych meczów Ligi Europy, ale też i do weekendowych rozgrywek ligowych - Roma zremisowała w klasyku Serie A z AC Milan, z kolei Porto zwyciężyło nad Gil Vicente.


Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 09:00. 

