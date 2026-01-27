Rzut przez całe boisko w ostatniej sekundzie! Niewiarygodne sceny na ME

Przed wtorkowymi meczami w drugiej grupie cztery zespoły miały po cztery punkty. To pozwalało Islandii, Szwecji, Słowenii i Chorwacji zachować szanse na awans do czołowej czwórki turnieju. Przedostatnia seria spotkań w rundzie zasadniczej niewiele wyjaśniła.

Remis ze Szwajcarią sprawił, że Islandczycy nie mają powodów do świętowania. Punkt rywalom Polaków, z pierwszej fazy turnieju, uratował Ellidi Vidarsson na minutę przed końcową syreną.

W derbach Bałkanów Słowenia uległa Chorwacji 25:29. W zwycięskim zespole, który przez większość meczu kontrolował jego przebieg, grał Leon Susnja, obrotowy mistrza Polski Orlen Wisły Płock. Chorwaci objęli prowadzenie w tabeli i mają punkt więcej od Islandii i Szwecji.

Reprezentacja "Trzech Koron" miała sporo problemów, aby sforsować węgierską obronę. Kolejni gracze płockiej drużyny, rozgrywający Zoran Ilic, Gergo Fazekas, Zoltan Szita wraz z kolegami do przerwy wypracowali dwubramkową zaliczkę. W dramatycznej końcówce Madziarzy odzyskali prowadzenie, ale rywale doprowadzili do kolejnego remisu (32:32). Daleki rzut ich bramkarza Andreasa Palicki w ostatnich sekundach do pustej siatki okazał się niecelny.

Szwecja to najbardziej utytułowany zespół w historii Euro. W dorobku ma siedem medali, w tym pięć złotych.

Zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsca, awansują do półfinałów. We wcześniejszej rundzie z ME odpadli Polacy, którzy ponieśli porażki z Węgrami, Islandią i Włochami.

Wyniki wtorkowych meczów grupy 2 (Malmoe):

Szwajcaria - Islandia 38:38 (19:19)

Słowenia - Chorwacja 25:29 (11:14)

Szwecja - Węgry 32:32 (14:16)

Tabela:



M Z R P bramki pkt

1. Chorwacja 4 3 0 1 112-111 6

2. Islandia 4 2 1 1 126-118 5

3. Szwecja 4 2 1 1 127-123 5

4. Słowenia 4 2 0 2 129-131 4

5. Węgry 4 0 2 2 116-120 2

6. Szwajcaria 4 0 2 2 126-133 2

PAP