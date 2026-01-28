Gdzie obejrzeć hitowe derby?

W czwartek rozegrane zostaną derby Stambułu w koszykarskiej EuroLidze. Fenerbahce podejmie Anadolu Efes.

W tegorocznej edycji tego pucharu znacznie lepiej spisuje się Fenerbahce - 16 wygranych i siedem porażek w 23 meczach. Natomiast bilans Anadolu Efes to sześć triumfów i 18 przegranych w 24 spotkaniach.

Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 18.45.

Polsat Sport