Gdzie obejrzeć hitowe derby?

Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł to spotkanie koszykarskiej EuroLigi. Transmisja na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go.

Koszykarz w czerwonej koszulce z numerem 8 i napisem "POLSKA" na piersi, w akcji na boisku.
fot. Cyfrasport
Jordan Loyd, koszykarz Anadolu Efes Stambuł.

W czwartek rozegrane zostaną derby Stambułu w koszykarskiej EuroLidze. Fenerbahce podejmie Anadolu Efes.

 

W tegorocznej edycji tego pucharu znacznie lepiej spisuje się Fenerbahce - 16 wygranych i siedem porażek w 23 meczach. Natomiast bilans Anadolu Efes to sześć triumfów i 18 przegranych w 24 spotkaniach.

 

Jak będzie tym razem?

 

Transmisja meczu Fenerbahce Beko Stambuł - Anadolu Efes Stambuł na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 18.45.

