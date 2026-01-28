Liga Mistrzów: Borussia Dortmund - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo

BVB po siedmiu kolejkach fazy ligowej uzbierała jedenaście punktów. W poprzedniej serii gier piłkarze z Dortmundu przegrali na wyjeździe z Tottenhamem 0:2, a wcześniej nieoczekiwanie tylko zremisowali u siebie z Bodo/Glimt 2:2.

Z kolei Inter, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, zdobył punkt więcej, ale po serii czterech zwycięstw z rzędu poniósł aż trzy porażki - na wyjeździe z Atletico Madryt 1:2, u siebie z Liverpoolem 0:1 oraz Arsenalem 1:3.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w listopadzie 2019 roku. Wówczas Borussia wygrała z Interem 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Inter Mediolan na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport