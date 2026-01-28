Liga Mistrzów: Sir Safety Perugia - Guaguas. Relacja live i wynik na żywo

Perugia na półmetku fazy grupowej Champions League uzbierała osiem punktów. Oprócz zwycięstw z drużynami z Pragi (3:1) i Berlina (3:0), udało się pokonać na wyjeździe Guaguas, ale dopiero po tie-breaku.

Z kolei Guaguas przegrało z Berlin Recycling Volleys 0:3 i pokonało Prażan 3:2. Hiszpanie mają już tylko matematyczne szanse na drugie miejsce w grupie, ale wciąż mogą myśleć o awansie do fazy pucharowej jako najlepsza ekipa z trzeciej lokaty.

Siatkarzem włoskiego giganta jest Kamil Semeniuk, który w tym sezonie wygrał z Perugią zmagania Klubowych Mistrzostw Świata.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Safety Perugia - Guaguas na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport