Półfinały Australian Open. Kto powalczy o awans?

Ćwierćfinałowe zmagania na Australian Open, jeżeli chodzi o grę pań, zakończyły się w środę 28 stycznia. To właśnie wtedy rozegrane zostały mecze Jelena Rybakina - Iga Świątek oraz Jessica Pegula - Amanda Anisimowa.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrywał 2:0 i nagle... tragedia! Krecz w meczu Djokovicia

Polscy kibice nie mogą być zadowoleni z przebiegu pierwszego z wymienionych pojedynków. Pochodząca z Raszyna zawodniczka nie była bowiem w stanie postawić się Kazaszce. Rybakina zwyciężyła w dwóch setach 7:5, 6:1, czym zapewniła sobie awans do półfinału. Jej rywalką na tym etapie zmagań będzie Pegula. Amerykanka ograła swoją rodaczkę 6:2, 7:6 (7:1).

Dzień wcześniej swoje ćwierćfinałowe starcia wygrały Elina Switolina oraz Aryna Sabalenka. Ukrainka pokonała Coco Gauff 6:1, 6:2, natomiast Białorusinka okazała się lepsza od Ivy Jovic 6:3, 6:0.

Półfinały Australian Open. Pary półfinałowe Australian Open:

Jelena Rybakina - Jessica Pegula

Elina Switolina - Aryna Sabalenka

AA, Polsat Sport