Półfinały Australian Open. Kto powalczy o awans?

Tenis

Za nami kolejne mecze tegorocznej edycji Australian Open. Już wiemy, kto stanie naprzeciwko siebie w półfinałach rywalizacji pań. Kto może przybliżyć się do wielkoszlemowego turnieju?

Dwie tenisistki: Aryna Sabalenka (po lewej) i Elina Switolina (po prawej) z zaciśniętymi pięściami.
fot. PAP
Jak wyglądają półfinałowe pary Australian Open?

Ćwierćfinałowe zmagania na Australian Open, jeżeli chodzi o grę pań, zakończyły się w środę 28 stycznia. To właśnie wtedy rozegrane zostały mecze Jelena Rybakina - Iga Świątek oraz Jessica Pegula - Amanda Anisimowa. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wygrywał 2:0 i nagle... tragedia! Krecz w meczu Djokovicia

 

Polscy kibice nie mogą być zadowoleni z przebiegu pierwszego z wymienionych pojedynków. Pochodząca z Raszyna zawodniczka nie była bowiem w stanie postawić się Kazaszce. Rybakina zwyciężyła w dwóch setach 7:5, 6:1, czym zapewniła sobie awans do półfinału. Jej rywalką na tym etapie zmagań będzie Pegula. Amerykanka ograła swoją rodaczkę 6:2, 7:6 (7:1). 

 

Dzień wcześniej swoje ćwierćfinałowe starcia wygrały Elina Switolina oraz Aryna Sabalenka. Ukrainka pokonała Coco Gauff 6:1, 6:2, natomiast Białorusinka okazała się lepsza od Ivy Jovic 6:3, 6:0. 

Półfinały Australian Open. Pary półfinałowe Australian Open:

Jelena Rybakina - Jessica Pegula

Elina Switolina - Aryna Sabalenka

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAAUSTRALIAN OPENELINA SWITOLINAJELENA RYBAKINAJESSICA PEGULATENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 