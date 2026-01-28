Puchar Challenge: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Walencja. Gdzie obejrzeć?

Siatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Walencja to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Pucharu Challenge. Gdzie obejrzeć ten mecz? Transmisja starcia w czwartek, 29 stycznia, od godziny 20:15 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Drużyna siatkarzy w białych strojach stoi w kręgu na boisku, omawiając taktykę. Zawodnicy mają numerki na koszulkach, jeden z nich trzyma piłkę.
fot: PAP
Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa oraz ich trener - Ljubomir Travica

W 1/16 finału Pucharu Challenge częstochowianie wyeliminowali OK i-Vent Maribor. Po wyjazdowym zwycięstwie 3:1, w rewanżu przed własną publicznością nie zmarnowali wypracowanej zaliczki - ponownie wygrali w czterech setach i pewnie przypieczętowali awans.

 

W pierwszym meczu 1/8 finału pomiędzy Politechniką a zespołem z Hiszpanii padł wynik 3:0 dla podopiecznych Ljubomira Travicy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Problemy podczas siatkarskiego hitu kolejki. Mecz przerwany na prawie godzinę

 

Zespół z Częstochowy ma jednak wyraźny problem z łączeniem występów w europejskich pucharach z rywalizacją na krajowym podwórku. W tabeli PlusLigi zajmuje obecnie ostatnie, 14. miejsce, z dorobkiem zaledwie 11 punktów po 16 rozegranych kolejkach.

 

Dla porównania, przeciwnicy polskiej drużyny to aktualnie piąta drużyna ligi hiszpańskiej.

Gdzie obejrzeć mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Walencja w Pucharze Challenge?

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa a Conqueridorem Walencja w ramach 1/8 finału Pucharu Challenge odbędzie się w czwartek, 29 stycznia. Transmisja meczu od godziny 20:15 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport
