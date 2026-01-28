Zmiana trenera na PŚ w Willingen! Taka informacja tuż przed igrzyskami

W dniach 30 stycznia - 1 lutego zawodnicy będą rywalizować na skoczni Muehlenkopfschanze w Willingen. Powołanych zostało pięciu Biało-Czerwonych. Zabraknie wśród nich tych, którzy wezmą udział w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Przypomnijmy - na najważniejszej imprezie czterolecia o medale dla Polski walczyć będą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

W roli szkoleniowca w Niemczech zobaczyć będzie można Wojciecha Topora. Trener kadry B, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polskiego Związku Narciarskiego, zastąpi w tym czasie Macieja Maciusiaka.

KP, Polsat Sport