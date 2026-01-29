Australian Open: Jannik Sinner - Novak Djokovic. Wynik meczu. Kto wygrał Sinner - Djokovic?

Tenis

Jannik Sinner - Novak Djokovic to półfinał Australian Open 2026. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał mecz Sinner - Djokovic w Australian Open?

Dwóch tenisistów w akcji podczas meczu, jeden w zielonej koszulce, drugi w oliwkowej.
fot. PAP
Jannik Sinner kontra Novak Djoković

Włoch stracił w drodze do najlepszej czwórki zaledwie jedno seta. Było to w meczu z Amerykaninem Eliotem Spizzirrim. W pozostałych spotkaniach Sinner zwyciężał do zera.

 

Z kolei Djoković rozpoczął Australian Open od trzech kolejnych zwycięstw w trzech setach - z Pedro Martinezem, Maestrellim oraz Boticiem Van De Zandschulpem. W czwartej rundzie nie musiał nawet wychodzić na kort, bo Jakub Mensik podjął decyzję o wycofaniu się z turnieju. Z kolei w ćwierćfinale przegrywał już 0:2 w setach, lecz Lorenzo Musetti z powodu kontuzji musiał skreczować.

 

Co ciekawe, Sinner wygrał ostatnie siedem spotkań z Djokoviciem.

 

Jak będzie tym razem?

Australian Open: Jannik Sinner - Novak Djokovic. Wynik meczu. Kto wygrał Sinner - Djokovic?

O tym, kto wygrał półfinał Sinner - Djokovic przekonamy się w piątek 30 stycznia. Wtedy wynik meczu Sinner - Djokovic pojawi się w tekście.

AUSTRALIAN OPENTENIS
