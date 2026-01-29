Puchar Challenge: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Valencia. Relacja na żywo
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Valencia to rewanżowy mecz 1/8 finału Pucharu Challenge. Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Valencia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.
Norwid, oprócz Vero Volley Milano czy Dukli Liberec, może być jednym z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. By tak się jednak stało, Częstochowianie muszą zwyciężyć w dwumeczu z piątym zespołem hiszpańskiej ekstraklasy, Conqueridorem Walencja.
W pierwszym spotkaniu polska drużyna wygrała 3:0. Ma więc solidną zaliczkę przed rewanżem, który rozegra u siebie.
Przejdź na Polsatsport.pl
Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Conqueridor Valencia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.