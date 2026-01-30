Czas na kolejne siatkarskie emocje związane z PlusLigą! Już w piątek na boisko w Bełchatowie wyjdą siatkarze PGE GiEK Skry oraz InPost ChKS Chełm. Stawką jak zwykle są punkty w ligowej tabeli, ale sytuacja obu ekip prezentuje się zupełnie odmiennie.

Bełchatowianie wciąz mają spore szanse na awans do fazy play-off i mogą uciec bezpośrednim rywalom w tabeli. Z kolei beniaminek z Chełma wytrwale walczy o uniknięcie spadku, co jak na razie udaje się z dobrym skutkiem. Ekipa trenera Krzysztofa Andrzejewskiego ma 16 punktów na koncie i aż pięć przewagi nad ostatnim Norwidem Częstochowa.



Czy ChKS Chełm wygra z faworytem w Bełchatowie? A może PGE GiEK Skra powiększy swój bezpieczny margines punktowy do gry w play-off? Przekonamy się już w piątek.



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport