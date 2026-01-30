Finał Australian Open: Sabalenka - Rybakina. Relacja na żywo

Czas na finał Australian Open 2026, jeśli chodzi o zmagania tenisistek w singlu. Tym razem w decydującym meczu zmierzą się Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalna informacja dla Igi Świątek! Aryna Sabalenka może się śmiać

Będzie to powtórka finału z 2023 roku. Wówczas Sabalenka ograła Rybakinę i tym samym sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

W półfinale tegorocznej edycji Sabalenka pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę, natomiast Rybakina ograła Amerykankę Jessicę Pegulę. Wcześniej natomiast Rybakina wyeliminowała z turnieju Igę Świątek.

Zarówno Sabalenka, jak i Rybakina podczas Australian Open 2026 nie przegrały jeszcze ani jednego seta.

Jak będzie w finale?

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Rybakina na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport