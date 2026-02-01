PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Nie ma wątpliwości, że do największej zmiany podczas przerwie zimowej doszło w Rakowie na ławce. Nowym trenerem został Łukasz Tomczyk, który zastąpił na stanowisku Marka Papszuna. Poza tym sprowadzono m.in. Isaka Brusberga czy Pawła Dawidowicza, dla którego jest do powrót do Polski po 12 latach.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Mądre głowy na młodych karkach

Rywalem Rakowa w pierwszym spotkaniu po przerwie będzie lider tabeli po rundzie jesiennej - Wisła Płock. - Mogę o nim mówić tylko w samych superlatywach - ocenił zespół z Częstochowy trener Mariusz Misiura, cytowany przez PAP.

- Myślę, że na tę chwilę, oprócz miejsca w tabeli, to nie możemy się w żadnym aspekcie równać z Rakowem. Uważam, że jest to wiodąca drużyna w Polsce, podobnie jak klub, jeśli chodzi o funkcjonowanie w wielu obszarach. Zmiana trenera, nowy pomysł na grę, zupełnie inny niż trenera Papszuna, nie mają wpływu na ocenę tego zespołu - dodał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godz. 14:45.

HP, PAP