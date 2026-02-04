Tuż za podium! Medal dla Polski był o krok

Rudyk powtórzył wynik z ubiegłorocznych ME w belgijskim Heusden-Zolder, mimo że jechał do Turcji nie zgłaszając większych aspiracji. We wtorek uzyskał czwarty czas w eliminacjach sprintu, po czym w 1/8 finału wygrał ze startującym w neutralnych barwach Rosjaninem Nikitą Kałasznikiem, a w ćwierćfinale pokonał Niemca Maximiliana Doernbacha. W środę przegrał jednak w półfinale z Richardsonem 0:2, a w wyścigach o brązowy medal, również 0:2, z „neutralnym” Rosjaninem Nikitą Kirilcewem.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

Finałowy pojedynek Richardsona z Lavreysenem zapowiadał się bardzo ciekawie. Brytyjczyk, do igrzysk w Paryżu reprezentujący Australię, przeszedł do historii jako pierwszy kolarz, który pokonał 200 m ze startu lotnego (eliminacje sprintu) w czasie poniżej dziewięciu sekund. W sierpniu ubiegłego roku dwukrotnie złamał tę barierę właśnie na torze Konyi. Najpierw osiągnął 8,941, a następnego dnia 8,857, jadąc ze średnią prędkością 81,3 km/h.

We wtorek dokonał tego po raz kolejny (8,963) i zdobył przewagę psychologiczną nad Holendrem. Miał ją również w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Santiago de Chile, ale nie potrafił wykorzystać, przegrywając w finale gładko z Lavreysenem, który sięgnął po siódmy z rzędu tytuł w sprincie indywidualnym, a w sumie... 20. złoty medal MŚ.

W środę w Konyi Brytyjczyk wziął rewanż. Wprawdzie ustąpił Holendrowi w pierwszym wyścigu, lecz w dwóch następnych nie dał mu szans.

Dogrywka dwóch najlepszych sprinterów była ozdobą środowej rywalizacji i jednocześnie ostatnim punktem programu. Wcześniej w wyścigu punktowym Wiktoria Pikulik, młodsza siostra srebrnej medalistki olimpijskiej Darii, była ósma. Zwyciężyła utytułowana Belgijka Lotte Kopecky.

W wyścigu na 4 km na dochodzenie Martyna Szczęsna zajęła 12. miejsce, a Tamara Szalińska - 17., natomiast Daniel Staniszewski odpadł w kwalifikacjach do omnium. Złote medale w tych konkurencjach wywalczyli Brytyjka Josie Knight oraz Portugalczyk Iuri Leitao.

W rywalizacji na 1 km ze startu zatrzymanego, bez udziału Polek, triumfowała Francuzka Mathilde Gros.

Mistrzostwa w Konyi zakończą się w czwartek.

BS, PAP