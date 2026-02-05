Gdzie obejrzeć Kosa na Kosę?

W piątkowym Kosa na Kosę Jakub i Roman Koseccy połączą się z koordynatorem działu przygotowania motorycznego PZPN Mateuszem Oszustem, z którym porozmawiają o przygotowaniu fizycznym piłkarzy oraz ryzyku kontuzji, szczególnie w przypadku zimowej aury i bardzo niskich temperatur.



W dalszej części podcastu "Kosy" skomentują powrót PKO BP Ekstraklasy i wyniki poszczególnych drużyn. Spośród tych, które w obecnym sezonie reprezentują lub reprezentowały nas w europejskich pucharach, zwycięstwo odniosła tylko Jagiellonia Białystok, która pokonała najbardziej aktywny na rynku transferowym Widzew Łódź 3:1.



Przedstawimy również pary 1/16 finałów Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, które czekają nas w dniach 17-19 lutego.



Na koniec przedstawimy plan zbliżających się transmisji Bundesligi oraz Serie A na sportowych antenach Polsatu.



Transmisja Kosa na Kosę od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport