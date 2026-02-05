Puchar Króla: Real Betis - Atletico Madryt. Relacja live i wynik na żywo
Real Betis i Atletico Madryt zagrają w ostatnim ćwierćfinale Pucharu Króla. Kto zamknie stawkę półfinalistów? Relacja live i wynik na żywo meczu Real Betis - Atletico Madryt na Polsatsport.pl.
Do półfinałów awansowały już FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad. W ostatnim już ćwierćfinale zmierzą się Real Betis i Atletico Madryt.
ZOBACZ TAKŻE: Był liderem Barcelony. Teraz ponownie przejdzie operację
Piłkarze Betisu w poprzednim spotkaniu ograli 2:1 Elche. Zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał za to 1:0 z La Coruna.
Najbardziej utytułowanym klubem w historii Pucharu Króla (Copa del Rey) jest FC Barcelona z 32 triumfami. Drugi w klasyfikacji wszech czasów jest Athletic Bilbao - Baskowie wznieśli trofeum 24 razy.
Relacja live i wynik na żywo meczu Real Betis - Atletico Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl