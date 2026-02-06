Betclic 1. Liga: Odra Opole - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Rozpoczyna się runda wiosenna piłkarskiej Betclic 1. Ligi. W ciągu najbliższych trzech miesięcy poznamy trzy drużyny, które wywalczą awans do PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja jest bardzo zacięta. Zajmująca dziesiąte miejsce Miedź Legnica traci raptem trzy punkty do trzeciej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, co zwiastuje emocjonującą rundę.

W pierwszym meczu zmierzą się Odra Opole z Pogonią Siedlce. Obie drużyny walczą o utrzymanie w lidze oraz sąsiadują ze sobą w tabeli z identyczną zdobyczą punktową. Lepszym bilansem bramkowym legitymuje się jednak drużyna z Siedlec, dzięki czemu jest oczko wyżej (12. pozycja).

W ostatnim spotkaniu w ramach rundy jesiennej górą była Odra, która wygrała 1:0 po golu Jakuba Pochcioła.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

JZ, Polsat Sport