Betclic 1. Liga: Wisła Kraków - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Rozpoczyna się runda wiosenna piłkarskiej Betclic 1. Ligi. W ciągu najbliższych trzech miesięcy poznamy trzy drużyny, które wywalczą awans do PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja jest bardzo zacięta. Zajmująca dziesiąte miejsce Miedź Legnica traci raptem trzy punkty do trzeciej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, co zwiastuje emocjonującą rundę.

W meczu 20. kolejki 1. ligi zmierzą się Wisła Kraków z GKS-em Tychy. Drużyna Mariusza Jopa jest liderem ligi i pewnie zmierza po upragniony awans do Ekstraklasy. Plany będzie chciała im pokrzyżować ekipa Łukasza Piszczka. Były reprezentant Polski jest po pierwszym pełnym okresie przygotowawczym ze swoim zespołem i wszyscy będą z ciekawością spoglądać na wyniki osiągane przez zespół z Tych pod wodzą 40-latka.

Ostatnie spotkanie między obiema ekipami stało pod znakiem goli. Górą była Wisła, która pokonała Tyszan na wyjeździe 4:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JZ, Polsat Sport