Już dzisiaj ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. O której godzinie?

W piątek o godzinie 20:00 na stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech. Jej zwieńczeniem będzie zapalenie - tym razem dwóch - olimpijskich zniczy. Wcześniej zmagania rozpoczną polscy sportowcy - wystąpią w łyżwiarstwie figurowym.

Główna część ceremonii otwarcia - 58. w historii - odbędzie się na znanym głównie z piłkarskich meczów mediolańskim stadionie San Siro, ale mniejsze uroczystości będą zorganizowane też w Cortinie d’Ampezzo, Livigno i Predazzo.

Spektakl ma celebrować włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym oraz żartobliwym tonie, a także pokazać globalny wpływ tego, z czego Italia słynie najbardziej, czyli mody, designu i kuchni. Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postaci, m.in. Leonardo da Vinci i Krzysztof Kolumb. Nie zabraknie występów gwiazd estrady, zaprezentują się Andrea Bocelli, Mariah Carey czy Laura Pausini.

Na trybunach zasiądą liczne głowy państw, w tym prezydent RP Karol Nawrocki czy wiceprezydent USA J.D. Vance.

Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby zawodnicy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.

Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze - jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Według lokalnych mediów głównymi kandydatami do tej prestiżowej roli są włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.

Zanim impreza zostanie oficjalnie otwarta i zapłoną olimpijskie znicze, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną polscy sportowcy. W drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym zaprezentują się para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa. Konkurencja ta zakończy się w niedzielę.

W piątek bez udziału Biało-Czerwonych kontynuowane będą zmagania drużyn mieszanych w curlingu oraz faza grupowa turnieju w hokeju na lodzie kobiet. Francuzki zagrają z Japonkami, a Czeszki ze Szwajcarkami.

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-Czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

