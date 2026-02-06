Polacy poprawili miejsce! Faworyci na czele

Reprezentacja Polski jest dziewiąta po występach par sportowych w programie krótkim w drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Prowadzą Amerykanie.

Para łyżwiarzy figurowych wykonuje układ na lodowisku, ubrani w różowe i czarne stroje.
fot. PAP
Julia Szczecinina i Michał Woźniak

Rywalizację par sportowych w programie krótkim wygrali Japończycy Riku Miura i Ryuichi Kihara, którzy uzyskali notę 82,84. Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajęli ósme miejsce - 60,20 pkt, wyprzedzając Brytyjczyków.

 

Wcześniej 10. miejsce w tańcu rytmicznym par zajęli Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy uzyskali 60,23 pkt.

 

W klasyfikacji generalnej po dwóch startach prowadzą Amerykanie, którzy zgromadzili 16 punktów. Za nimi są Włosi, Gruzini i Kanadyjczycy - po 14 pkt.

 

W parach sportowych nie zaprezentowali się Koreańczycy, których mający cztery punkty Polacy zdołali wyprzedzić w klasyfikacji generalnej.

 

Pięć najlepszych zespołów na półmetku rywalizacji zakwalifikuje się do finału. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

KP, PAP
