Polacy zadebiutowali na igrzyskach. Faworyci nie zawiedli

Madison Chock i Evan Bates, mistrzowie świata par tanecznych, uzyskali od sędziów notę 91,06 pkt i byli najlepsi. Drudzy są Francuzi, mistrzowie Europy Laurence Fournier Beaudry i Guillaum Cizeron.

Dowhal i Kulesza, którzy uzyskali 60,23 pkt, debiutują w igrzyskach olimpijskich. Jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy - po tym występie zakończą udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji na rywalizację o medale wyłącznie w tańcach.

Pięć najlepszych zespołów na półmetku rywalizacji zakwalifikuje się do finału. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

KP, PAP