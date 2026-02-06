Polacy zadebiutowali na igrzyskach. Faworyci nie zawiedli

Reprezentacja Polski zajmuje ostatnie miejsce po występach par w tańcu rytmicznym podczas rywalizacji drużynowej w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza zyskali jeden punkt do klasyfikacji. Prowadzą Amerykanie - 10 pkt.

Para łyżwiarzy figurowych w trakcie występu.
fot. AFP
Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza

Madison Chock i Evan Bates, mistrzowie świata par tanecznych, uzyskali od sędziów notę 91,06 pkt i byli najlepsi. Drudzy są Francuzi, mistrzowie Europy Laurence Fournier Beaudry i Guillaum Cizeron.

 

Dowhal i Kulesza, którzy uzyskali 60,23 pkt, debiutują w igrzyskach olimpijskich. Jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy - po tym występie zakończą udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji na rywalizację o medale wyłącznie w tańcach.

 

Pięć najlepszych zespołów na półmetku rywalizacji zakwalifikuje się do finału. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

KP, PAP
